«الصحة» توجه نصائح وإرشادات لأولياء الأمور والطلاب قبل بداية العام الدراسي

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح التي يمكن لأولياء الأمور تطبيقها على أبنائهم في مختلف المراحل التعليمية، تزامنًا مع اقتراب عودة الدراسة مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الصحة والسكان على سلامة الطلاب والحفاظ علي صحتهم وإصابتهم بفيروس كورونا.

ونشرت الوزارة تلك النصائح عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منوهة بضرورة التزام أولياء الأمور بها قبل ذهاب ذويهم للمدراس، لتجنب إصابتهم بفيروس كورونا أو أي أمراض أخرى معدية، وتتمثل هذه الخطوات في:

نصائح وزارة الصحة لأولياء الأمور للتعامل مع الطلاب

- غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر طوال اليوم.

- إعطائهم الطعام والشراب الخاص بهم بشكل مغلف ونظيف.

- تفادي الزحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة.

- تطهير الأيدي بشكل مستمر باستخدام المطهرات.

نصائح ذهبية لطلاب المدراس أثناء اليوم الدراسي

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن العديد من النصائح للطلاب تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد2021-2022، ووصفت الوزارة هذه النصائح بالذهبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء عودة العملية التعليمية مرة أخري بنظام حضور الطلاب.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

- لا تلمس حرف سلالم المدرسة إلا للضرورة القصوى.

- احرص على استخدام الأدوات المنزلية الخاصة بك ولا تستخدم أدوات زميل لك.

- اترك مسافة كفاية للأمان بينك وبين الآخرين.

- رحب بأصدقائك من بعيد دون المصافحة أو العناق أو التقبيل.

- ابتعد عن الأماكن المزدحمة في المدرسة أو أثناء الذهاب إليها.

- تناول أطعمة صحية واحرص على أخذ قسط وفير من النوم.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل.

- في حالة وقوف الطلاب في طابور الصباح يراعي التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن متر.

- التهوية الطبيعية للفصول أثناء اليوم الدراسي هي الأفضل دائما.