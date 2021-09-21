مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي يوافق على استضافة مصر لاجتماعاته

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه الـ56 والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في خطوة عملية تعكس عمق العلاقة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، وكذا الإشادة الدولية بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

مجلس محافظي التنمية الأفريقي يشيد بعلاقته التاريخية بمصر

هذا وقد رحب المحافظ بقرار مجلس المحافظين وأعرب عن تطلع مصر حكومًة وشعبًا لاستضافة هذه الاجتماعات المهمة، مشيدا بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي، خاصة وأن مصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي، وكذا بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الأفريقي، وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات.

نجاح مصر في تحقيق معايير استضافة اجتماعات البنك السنوية

ومن جانبه، أشار أحمد زايد، ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، إلى أن مصر قد نجحت وبشكل غير مسبوق في استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية في مصر وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يشيد به دومًا مجلس إدارة البنك في مختلف اجتماعاته مطالبًا بنقل التجربة المصرية الناجحة إلى دول القارة الإفريقية. مشيرا إلى استضافة مصر الناجحة لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ في 18 سبتمبر 2019.

مصر أكبر مساهم أفريقي في رأس مال بنك التنمية

جدير بالذكر، أن مصر هي ثاني أكبر مساهم أفريقي في رأس مال بنك التنمية الأفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين بلغ عددهم 81 دولة، كما أن مصر هي واحدة من 3 دول أفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الأفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الأفريقية محدودة الدخل.

وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري، أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.