«فيتش» تمنح بنك القاهرة تصنيفاً ائتمانياً «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى العالمية «FITCH» تأكيد التصنيف طويل الأجل (IDR) لبنك القاهرة عند درجة «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذى يعد أعلى تصنيف ائتمانى تمنحه الوكالة لبنك مصرى.

وبهذه المناسبة، أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن تصنيف وكالة فيتش يعكس وبشكل واضح مواطن القوة التى يتمتع بها البنك ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، إلى جانب نجاح البنك فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، وارتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع الكبيرة التى يمتلكها البنك والتى توفر السيولة الكافية فى مواجهة المخاطر.

وقال «فايد» إن التصنيف يعكس أيضاً مدى نجاح خطط التطوير المتواصلة واستراتيجية العمل بالبنك على الرغم من التحديات التى يشهدها العالم أجمع نتيجة أزمة «كورونا»، مؤكداً استمرار تطلع البنك لتحقيق مزيد من التطور والنمو من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر والإبقاء على قوة المركز المالى للبنك. واستندت الوكالة فى تقييمها على تمتع بنك القاهرة باستقلال تشغيلى قوى، إلى جانب تمتع البنك بامتياز قوى فى قطاع التجزئة المصرفية، حيث تمثل قروض التجزئة 44% من إجمالى القروض بنهاية الربع الأول من عام 2021، وودائع التجزئة 68% من إجمالى ودائع العملاء، إلى جانب تمتع البنك بحصة سوقية جيدة تبلغ 35% من القروض الشخصية المقدمة لموظفى القطاع العام.

وذكر التقرير أن بنك القاهرة يعد أكبر سادس بنك فى مصر من حيث إجمالى الأصول بحصة سوقية تبلغ 3% من القروض والودائع، ويمتلك البنك ثالث أكبر قاعدة عملاء مع أكثر من 3 ملايين عميل مدعومين بواحدة من أكبر شبكات الفروع للبنوك فى مصر.

وأشادت الوكالة بتمتع بنك القاهرة بواحد من أكثر تدفقات الدخل تنوعاً بين البنوك المصنفة محلياً، حيث يمثل صافى الرسوم والعمولات 14% من الدخل التشغيلى فى عام 2021 ويتم دعم تنويع الدخل بعيداً عن الفوائد المكتسبة على الأوراق المالية الحكومية عبر مساهمة أعلى للقروض فى الميزانية العمومية (41% فى نهاية الربع الأول من عام 2021 ارتفاعاً من 28% فى نهاية 2017) وقاعدة عملاء كبيرة.