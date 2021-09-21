وزيرة الصحة: نعمل لأن يكون العلاج الجيد على رأس أولويات حقوق الإنسان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم سنشهد تدشين مشروعات بجنوب سيناء ومحافظة السويس، وهما بمحافظات المراحلة الأولى بمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد درة المشروعات الصحية بالعالم كله، مهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان أحد دعائم الجمهورية الحديثة، «الرئيس دايما بيذكر أن حقوق الإنسان منها الحق بالصحة، وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط ونعمل على أن يكون العلاج الجيد والخدمات الصحية على رأس أولوليات حقوق الإنسان بمصر».

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.