وزيرة الصحة: حقنة علاج ضمور العضلات تُصنع باسم الطفل المصاب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة خصصت 25 مركزا للكشف وتشخيص حالات ضمور العضلات، بالإضافة إلى 3 مراكز لتقديم العلاج و9 مراكز للعلاج الطبيعي، موضحة أن جميع مراكز تقديم العلاج متواجدة بالقاهرة بين معهد ناصر ومستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى الجلاء للقوات المسلحة، كاشفة أن حقنة العلاج التي تحصل عليها أي حالة مصابة، تصنعها الشركة المنتجة للعلاج باسم الحالة.

وزيرة الصحة: الأطفال الذين حُقنوا بعلاج ضمور عضلات لوحظ عليهم علامات تحسن

وأوضحت «زايد»، خلال حديث، اليوم، مع برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الأطفال الذين حُقنوا بعلاج ضمور العضلات حتى الآن، ظهرت عليهم علامات تحسن ملحوظ، مشيرة إلى أنه مع العلاج الطبيعي والمتابعة التي تقوم بها مراكز العلاج للحالات التي تم حقنها بالعلاج ستتحسن حالتهم أكثر وأكثر مع الوقت.

وزيرة الصحة: أنشأنا مركزا متكاملا لعلاج ضمور العضلات بمعهد ناصر

وأشارت وزيرة الصحة، خلال جولتها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة البرنامج، بمركز علاج ضمور العضلات بمعهد ناصر، إلى أن هذا المركز تم إنشاؤه بكل عياداته ومعامله بالصيدلية الخاصة به، ليصبح مركزا متكاملا لعلاج ضمور العضلات.

وزيرة الصحة: حقنة علاج ضمور العضلات تصنع باسم الحالة

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن حقنة العلاج التي احصل عليها أي حالة مصابة، تصنع بالأساس باسم الطفل، ويتم شحنها ووصولها إلى مصر باسم الطفل، وتحفظ في صيدلية مركز العلاج بدرجة حرارة «– 80» تحت الصفر، وفقا لطريقة معينة في الحفظ.

وزيرة الصحة: نعمل على إنشاء مراكز لتلقي علاج ضمور العضلات خارج القاهرة

ونبهت وزيرة الصحة، إلى أنهم يعملون على أن يكون هناك مستقبلا مراكزا لتلقي علاج ضمور العضلات خارج محافظة القاهرة، كاشفة أن تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة علاج ضمور العضلات سهل بشكل كبير إتمام التعاقد مع الشركة المصنعة لعلاج ضمور العضلات.

وواصلت «زايد»: «تبني الريس للموضوع ده، قدر يسهل علينا وعليهم، إقناع الشركة بأن هذا التعاقد أحسن تعاقد تقريبا في العالم».

وكشفت أن عدد الحالات المصابة بضمور العضلات فوق سن السنتين وصل إلى 109 حالة، موضحة أنه يتم حاليا العمل على توفير التمويل اللازم لاستقدام حقن علاجهم من قبل «صندوق تحيا مصر».