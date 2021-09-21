غلق مركز للدروس الخصوصية في حملة ببني سويف

أغلقت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، مركزا للدروس الخصوصية، اليوم، بقرية دشطوط التابعة لدائرة المركز، حيث جرى التحفظ على عدد من المقاعد والطاولات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

محافظ بني سويف يكلف بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

ووجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز والأجهزة التنفيذية إلى إغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية وشن حملات مفاجئة لتشميع تلك المراكز والكيانات التعليمية التي تعمل دون ترخيص، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

بني سويف تستعد لمواجهة الأمطار

وفي سياق أخر، تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، أعمال مراجعة الأعمدة الكهربائية وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال والتأكد من تأمين الأعمدة للحد من حوادث الماس الكهربائي وقت الأمطار، حفاظا على سلامة المواطنين، حيث تم استبدال عامود كهرباء متهالك وإعادة شد وتركيب الأسلاك والوصلات الكهربائية بمحيط إحدى المدارس بقرية «شريف باشا»، كما تم مراجعة وحدات الإنارة العامة بشارع كورنيش النيل وشارع عوني وشارع عمر بن الخطاب وترعة البوصة وأحمد حجازي.

وكلّف محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول وضرورة التنسيق مع قطاعي الكهرباء والصرف الصحي بهذا الشأن، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة بالمحافظة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول خلال فصلي الخريف والشتاء، وكذلك سرعة فحص شكاوى المواطنين والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة.