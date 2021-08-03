مراكز الدروس الخصوصية تتحدى الغلق..وحملات بالبحيرة لملاحقة المخالفين

بدأت حملات مطاردة السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة بمحافظة البحيرة مبكرًا، بالتزامن مع إعلان المعلمين بدء النشاط التعليمي بالسناتر والمراكز الخاصة بهم، وعلى عكس العام الماضي، كثف مديرو المراكز التعليمية تواجد الطلاب داخل قاعات التدريس، دون تطبيق أي إجراءات احترازية، وهو ما كشفته حملات متابعة نشاط المراكز التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، وحذر المسؤولون بالوحدات المحلية من التعامل مع السناتر التي يكتظ بها الطلاب داخل حجرات وقاعات التدريس، الأمر الذي يعرض أبنائنا لخطر الإصابة بالفيروسات.

إعلانات مراكز الدروس الخصوصية تتحدى قرارات مجلس الوزراء

على الرغم من القرارات الصارمة التي أعلن عنها مجلس الوزارء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على محاصرته من خلال تطبيق إجراءات وقائية، يتفادى بها الإنسان خطر العدوى، إلا أن السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية أعلنت التحدي، بعدما نفذ القائمون عليها حملات إعلانية ضخمة بالشوارع والميادين وأماكن تمركز الطلاب والطالبات، وظهرت المنافسة الشديدة بين المعلمين هذا العام عن سابقه، كما لو أنهم قرروا تعويض ما فاتهم من أموال في العامين الماضيين.

حملات مستمرة لملاحقة مراكز الدروس الخصوصية المخالفة

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لفض التجمعات، والمرور على مراكز الدورس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إغلاق 14 مركزا تعليميا في البحيرة

ونفذت إدارة الراقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة، حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع 14 مركزا في 3 مدن بالمحافظة.

في دمنهور تم غلق وتشميع 6 من مراكز الدروس الخصوصية، بمنطقة مشتل كرم والمدرسة الفكرية وخلف النادي الاجتماعي، وفي إيتاي البارود، جرى تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية، وفي شبراخيت، تم غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية.