غلق مركز للدروس الخصوصية ضمن إجراءات مجابهة كورونا ببني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، حملة، اليوم، على مراكز الدروس الخصوصية، في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بالعمل على تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

وأشارت الوحدة إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بأرض الحرية، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومخالفة القانون الخاص بإجراءات المنظومة التعليمية، وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الإجراءات تأتى لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها حرصا على أبنائنا الطلاب وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وصل إلى 113 ألفا و337 طلبا، بعد أن تقدم "اليوم" 246 مواطنا بطلبات تصالح، منوهًا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما "الجمعة والسبت"، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر 2020.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في الطلبات وفقًا للقانون.

وأكد المحافظ متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، حيث أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.