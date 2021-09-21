زايد: الأقصر هي عاصمة الطب بالصعيد وتشهد إقبالا بالتأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن محافظتي السويس وجنوب سيناء أحد محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دشن مشروع التأمين الصحي 26 نوفمبر 2019، ودشن المشروع بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر بشهر فبراير من هذا العام.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محافظة الأقصر نموذج مبهر جدا بالتأمين الصحي الشامل، وتم بها كل ما تم بالمرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد، موضحة أن هناك إقبال كبير جدا من مواطني الأقصر للتسجيل بهذه المنظومة، «أجرينا أكثر من 24 ألف جراحة متقدمة ومليون و150 ألف خدمة صحية، وأنشأنا 7 مستشفيات بالأقصر، ومستشفيات الأقصر أكبر مستشفيات متخصصة وعلى أكمل وجه، والأقصر هي عاصمة الطب بالصعيد، في مستشفى الكرنك وحورس والدولي، وبها أكثر من 59 وحدة ومركز صحي، وأكثرهم دخل الخدمة بـ100% ميكنة».