حب أقوى من الموت.. محمد سلطان يعيش على ذكرى فايزة أحمد

تمر اليوم الذكرى الـ 38 على وفاة الفنانة فايزة أحمد التي رحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر 1983، عن عمر يناهز الـ 49 عاماً، ولكن رغم رحيلها فهي حاضرة بفنها وبحبها الكبير التي بادلته مع زوجها الفنان محمد سلطان.

محمد سلطان: فايزة كانت مؤمنة بي وتشجعني

تحدث الموسيقار محمد سلطان عن الأعمال التي قدمها مع زوجته الفنانة فايزة أحمد، «قدمتلها معظم أعمالها، لأنها أم أولادي وكانت مؤمنة بيا ودائما تشجعني على النجاح والاستمرارية».

وروى سلطان عن لقاء جمع فايزة أحمد مع الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب: «عبد الوهاب قال لها أنا أعرف محمد سلطان من مدة طويلة، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، وتنبأت بموهبته، وشجعته على الاستمرار، وإن تعاونتا معاً سوف تقدمون للجمهور أعمالاً قوية».

محمد سلطان يكشف تفاصيل قصة حبه لفايزة أحمد

وأضاف محمد سلطان، من خلال لقائه السابق في برنامج «هذا الصباح»، والتي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنه عمل مع الفنانة فايزة أحمد قبل زواجهما، «قدمنا الكثير من الأعمال سوياً، قبل زواجنا، وبعد ذلك نشأت قصة الحب، التي تحولت إلى زواج، واستمرينا في تقديم الأعمال سوياً لمدة طويلة جداً».

وأشار الموسيقار محمد سلطان في حديثه عن أغنية «بكره تعرف يا حبيبي»، أن مؤلفها كتبها من أجله قائلا: «أغنية (بكره تعرف يا حبيبي)، كتبها المؤلف من أجلي، لأنه شعر بوجود خلاف طفيف بيني وبين فايزة، فكتب الأغنية وبالفعل قامت بغنائها، ومازال الجمهور حتى الآن عندما تُذاع هذه الأغنية يتذكرني».