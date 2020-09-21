"امسك حرامي".. قصة فيلم شاركت فيه فايزة أحمد بشخصيتها الحقيقية

تعد الفنانة والمطربة فايزة أحمد واحدة من الأسماء اللامعة في تاريخ الغناء العربي، حيث حققت نجاحًا كبيرًا بعدد كبير من الأغنيات والتي من خلالها تعاونت مع كبار الملحنين والشعراء في الوطن العربي.

وكان للفنانة فايزة أحمد عدد من التجارب السينمائية سواء بالتمثيل والغناء، فقدمت خلال مشوارها الفني 9 أفلام سينمائية شاركت فيها التمثيل، كما قدمت 4 أفلام سينمائية شاركت فيها بالغناء فقط.

وجاء فيلم واحد ظهرت خلاله الفنانة فايزة أحمد بشخصيتها الحقيقية خلال أحداثه، وهو فيلم "امسك حرامي" من بطولة الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين.

وعُرض الفيلم السينمائي "مسك حرامي" في عام 1958، وشارك في بطولته إسماعيل ياسين، ومحمود المليجي، وآمال فريد، وحسن فايق، ونعمت مختار، ومن تأليف كامل التلمساني وعباس كامل، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

وتناول الفيلم قصة شاب يدعى "أسامة" والذي جسد شخصيته الفنان إسماعيل ياسين يؤمن بالحظ، ولكن تصادفه مواقف كثيرة حتى يتم الاعتقاد بأنه متورط في جريمة قتل، وعندما يعلم لص بأن حماه مليونير، يحاول سرقة جوهرة ثمينة من الخزينة حتى يقبض عليه فى النهاية.

ولم يكن فيلم "امسك حرامي" هو الفيلم الوحيد الذي شاركت فيه فايزة أحمد أمام الفنان إسماعيل ياسين، حيث قدمت معه عددًا من الأفلام الأخرى مثل "المليونير الفقير"، و"عريس مراتي" والذي يعد آخر الأفلام التي جمعت بينهما وتم عرضه في عام 1959.

وكانت الفنانة فايزة أحمد قد فارقت الحياة في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر 1983، نتيجة تدهور حالتها الصحية عن عمر ناهز 49 عامًا، بعدما قدمت عددًا من الأغنيات ستظل باقية في تاريخ الفن العربي وبقلوب جمهورها الذي أحبها.