ناقدة فنية: خلاف فايزة أحمد مع العندليب كان بسبب "أسمر يا اسمراني"

كشفت الدكتورة ياسمين فراج، أستاذة النقد الموسيقي، عن الخلاف بين فايزة أحمد وعبد الحليم حافظ في فيلم "الوسادة الخالية"، والتي أدت إلى أزمة كبيرة بينهما كان وراءها الملحن كمال الطويل.

وقالت "فراج"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن فيلم الوسادة الخالية كان به أغنية "أسمر يا اسمراني"، وتلك الأغنية قدمتها في البداية الفنانة فايزة أحمد قبل العندليب الأسمر، وحققت نجاحا كبيرا في مصر، وكانت تُذاع في الإذاعة بشكل كبير من كثرة نجاحها.

وأشارت إلى أن الأغنية كانت ناجحة جدا وكانت لفايزة أحمد من البداية ونجحت بصوت فايزة أحمد، ولكن عبد الحليم طلب من كمال الطويل أن يغنيها وبدأت تذاع بصوت عبد الحليم لأنه مشهور وكان له علاقات كبيرة في الإذاعة، ونسى الجمهور فايزة أحمد، وأنها أول من غنى الأغنية، ونجحت بصوتها.

ولفتت إلى أن الملحن كمال الطويل، ملحن كبير، والجميع يشهد بذلك، ولكن لم تكن تلك المرة الأولى التي يعطي فيها لحن لأكثر من فنان، حيث قام بتكرار تلك الواقعة في أغنية "ليه خلتني أحبك" للفنانة ليلى مراد، حيث قام بإعطائها فيما بعد للفنانة نجاة، وهو ما أحدث أزمة كبيرة وقتها، وغضبت منه كثيرا "مراد"، ولكن كما يعلم عنها الجميع متسامحة فالأمر مر بعد فترة بشكل طبيعي تماما.

واختص برنامج "الحياة اليوم"، الاثنين فقرة خاصة عن الفنانة فايزة أحمد وحياتها وأغانيها، في ذكرى وفاتها، والتي كانت في 21 سبتمبر 1983، باعتبارها واحدة من أبرز وأهم الفنانات الذين جاءوا في تاريخ مصر.