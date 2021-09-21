الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: سيناء شهدت عددا كبيرا من الإنجازات

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن أرض سيناء تشهد العديد من الإنجازات في كل المجالات ومنها القلاع الصناعية والزراعية والسياحية والتجمعات العمرانية والمناطق التنموية بالإضافة إلى مجموعة من الموانئ الجوية والبحرية والمراكز البحثية؛ بهدف تحقيق التوازن لخريطة السكان في مصر وزيادة الرقعة الزراعية بسيناء وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي في إطار رؤية مدروسة وخطة مستقبلية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأضاف خلال كلمته، بافتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنمية سيناء تعتبر على رأس أولويات القيادة السياسية نظرا لأهميتها الإستراتيجية، وتحقيقا لأهداف الدولة تم التخطيط لإنشاء شبكة طرق قومية تمثل البنية الأساسية لشرايين التنمية لتسيير التبادل التجاري شرقا وغربا وربط شبه جزيرة سيناء بباقي المحافظات.

وتابع: «وتأتي مشروعات الطرق والكباري والأنفاق من أهم أولويات تنمية شبه جزيرة سيناء التي تساهم في تنمية محور قناة السويس، لذلك سابقت الدولة الزمن لتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية العملاقة بشركات وطنية وسواعد مصرية في أزمنة قياسية».