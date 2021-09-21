ميزة جديدة من تويتر باللغة العربية للسيدات فقط.. تعرف عليها

نشر موقع التواصل الاجتماع تويتر عبر صفحته الخاصة، إن هناك الكثير من السيدات تستخدم التطبيق من جميع أنحاء العالم لمناقشة ما يحدث من أحداث عالمية وتغريد يوضح الآراء الخاصة بهم.

وأضاف التطبيق، أن في بعض اللغات، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة كما هو الحال في اللغة العربية، فهناك فرق بين صيغة المؤنث والمذكر.

وأكد موقع تويتر، أن الشركة تريد تطوير خدماتها، والاهتمام بالسيدات من خلال تحويل الكلمات إلى من صيغة مذكرة لصيغة المؤنث.

وأعلنت تويتر أنها تقدم إعدادًا جديدًا للغة العربية بصيغة المؤنث للمستخدمين من الإناث.

وأشارت تويتر، إلى أنه سيتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث، موضحة بعده أمثلة منها «ستظهر كلمة (غرّدي) بدلاً من (غرّد) والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، وسيظهر خيار (استكشفي) بدلاً من (استكشف)».

ويمكنكِ اختيار إعداد اللغة الجديد من خلال تسجيلكِ الدخول إلى تطبيق تويتر Twitter عبر Twitter.com، وانتقالكِ إلى "الإعدادات والخصوصية" ثم "إمكانية الوصول والعرض واللغات" ثم اختيار"اللغات" ثم اختيار "لغة العرض" ثم تحديد العربية (مؤنث) من القائمة المنسدلة.

تويتر يطلق حملة "أتحدث بالمؤنث"

إلى جانب التحديث، أطلقت تويتر حملة بعنوان #أتحدث_بالمؤنث FeminineArabic# لمشاركة نهجنا والشراكة مع الآخرين للقيام بذلك، وقد أنشأت رمزًا تعبيريًا يتم تفعيله باستخدام الوسوم العربية والإنجليزية التالية:#أتحدث_بالمؤنث و FeminineArabic#.

التحديث يعمل على جميع أنظمة التشغيل للهواتف

وأضافت الشركة، أن هذا التحديث إلى نسخة الويب من تويتر Twitter.com، وتعمل على توفيره على نظامي التشغيل "IOS" و"Android" أيضًا.

وأكدت الشركة، أنها تعمل على الالتزام باستخدام لغة شاملة بغض النظر عما إذا كانت مكتوبة أو معروضة على موقعنا وتطبيقاتنا أو ضمن برمجياتنا، حيث تدرك الشركة أن هناك مزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتتمكن خدمتنا من عكس تنوع الأصوات حول العالم، وسنواصل مشاركة ما تعلمناه وكيف نقوم بتحديث تويتر بناءً على هذه المقترحات.