«تويتر» يتيح توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء.. التحقق بهذه الطريقة

قال موقع the indian express إن تطبيق تويتر Twitter أعلن أنه قد بدأ مرة أخرى في طرح إمكانية توثيق الحسابات من خلال طلب شارة زرقاء.

وأضاف الموقع أن شركة تويتر أوقفت مؤخرًا طرح التطبيق مؤقتًا لخاصية توثيق الحسابات لإجراء «بعض التحسينات على تدفق الطلب وعملية المراجعة».

وأشار إلى أن أحد أسباب إيقاف عملية التحقق هو التحقق من صحة الحسابات المزيفة عن طريق الخطأ في شهر يوليو، وهو ما اعترفت به الشركة.

تويتر: أوقفنا بالخطأ على طلبات التحقق لعدد صغير من الحسابات المزيفة

وقال موقع تويتر لصحيفة ديلي دوت في بيان: «أوقفنا بالخطأ على طلبات التحقق لعدد صغير من الحسابات غير الأصلية (المزيفة)، ولقد علقنا الآن بشكل دائم الحسابات المعنية، وأزلنا شارة التحقق الخاصة بهم، بموجب سياسة التلاعب بالمنصة والبريد العشوائي».

وأوقفت تويتر Twitter خمسة حسابات تم التحقق منها وتم إلغاء تنشيط حساب واحد.

ويبدأ موقع المدونات المصغرة الآن في عملية التحقق مرة أخرى، وتتيح شارة التحقق الزرقاء على Twitter للأشخاص معرفة أن حساب المصلحة العامة حقيقي.

وتقول الشركة إن حسابك يجب أن يكون ملحوظًا ونشطًا ليتم التحقق منه على النظام الأساسي.

تويتر تحقق من 6 حسابات بارزة

قال تويتر إن «الأنواع الستة من الحسابات البارزة التي نتحقق منها حاليًا هي الحكومة والمؤسسات الإخبارية والصحفيون والترفيه والرياضة والرياضات الإلكترونية والشركات والعلامات التجارية والمنظمات غير الربحية والنشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين».

كيفية طلب التحقق على تويتر

يمكن للمهتمين الآن التقدم بطلب للتحقق على Twitter بالانتقال إلى قسم «الإعدادات» بحسابهم، وستجد بعد ذلك ميزة «طلب التحقق»، ويقول Twitter إذا كنت لا ترى الوصول، فيجب عليك «الاستمرار في التحقق من إعدادات حسابك».