سلسلة اجتماعات بين «البيئة» و«الأمم المتحدة» لاستضافة مؤتمر المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سلسلة اجتماعات مع البعثة الفنية الأولى للأمم المتحدة المعنية بتنظيم مؤتمر المناخ COP27 لعام 2022؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بالأمور اللوجستية والأمنية، تمهيدا لاستضافة مصر للمؤتمر، وذلك بمشاركة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر وممثلين عن وزارتي الخارجية والبيئة والجهات المعنية أعضاء بعثة الأمم المتحدة.

استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

وقالت وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية خلال لقائها بالبعثة، إن قرار مصر بطلب تنظيم المؤتمر جاء نتيجة تشاور وتنسيق داخل مجلس الوزراء، إيمانًا بأهمية قضية تغير المناخ على المستويين الوطني والدولي، وتعبير عن حجم الالتزام السياسي المصري نحو ملف تغير المناخ بشكل عام، وأهميته في الوقت الذي يعاني العالم فيه من تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت «فؤاد» أن تنظيم واستضافة مؤتمر المناخ هو فرصة عظيمة لأي دولة، تهتم بمواجهة آثار تغير المناخ واتخاذ خطوات حقيقية نحو ذلك، لافتة إلى أنه حان الوقت للقارة الأفريقية لاستضافة هذا الحدث الهام، ولتستمر مصر في شراكتها الممتدة مع الأشقاء الأفارقة في أنحاء القارة لمواجهة تحدي تغير المناخ واستمرار العمل بصوت واحد.

استضافة المؤتمر يعد استكمالًا لما بدأته خلال إعلان اتفاق باريس للمناخ

وأوضحت أن رغبة مصر في استضافة المؤتمر يعد استكمالًا لما بدأته في 2015 خلال إعلان اتفاق باريس للمناخ، حيث كانت مصر تتولى رئاسة وزراء البيئة الأفارقة «الأمسن»، فعملت على توحيد الصف والصوت الأفريقي قبل المشاركة في اتفاق باريس، والعمل على إعلان المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية خلال مؤتمر باريس لتلبية متطلبات واحتياجات أفريقيا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن خبرة مصر في تنظيم الأحداث العالمية تجعلها تدرك ما يميز مؤتمر المناخ تنظيميًا من ناحية الكم والكيف، وأهمية خلق التزامات سياسية نحو مخرجات المؤتمر ليحقق النجاح المطلوب، لذا تحرص مصر على البدء مبكرًا في الإعداد لاستضافة المؤتمر من خلال التعاون الوثيق مع سكرتارية اتفاقية تغير المناخ والأمم المتحدة وكافة الشركاء للعمل على التغلب على أية تحديات أو معوقات قد تعطل تلك الاستعدادات والخروج بمؤتمر ناجح يحقق الهدف المرجو منه.

شرم الشيخ مدينة ساحرة ومؤهلة لاستضافة المؤتمرات الدولية والإقليمية

وفيما يخص اختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة المؤتمر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ما احتضنته هذه المدينة الساحرة من مؤتمرات وفعاليات دولية وإقليمية ومحلية، ومنها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 14، يجعلها مؤهلة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 مع ضخامته من حيث كم المشاركة ونوعها.

وأكدت أن مصر في جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ والوصول لإجراءات فعلية للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، قائلة: «القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءا هاما من المنطقة العربية والقارة الأفريقية، لابد أن تلعب دورا محوريا في العملية العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ».

ومن جانبها، أشادت لورا لوبيز رئيس إدارة المؤتمرات بالأمم المتحدة، بالجهود المبذولة لتيسير مهمة البعثة، إذ تم عرض ملف متكامل عن ملف مصر لتغير المناخ وجهودها واستعدادات تنظيم مؤتمر المناخ لعام 2022، خاصة بعد المستجدات التي طرأت على تنظيم مؤتمرات المناخ بعد جائحة كورونا.

وأعربت ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن مشاركتها في الإعداد لهذا الحدث الهام، وأهمية استضافة مصر له وما سيمثله لأفريقيا والدول النامية بشكل عام، خاصة في ظل جهود مصر سواء في ملف تغير المناخ أو التنوع البيولوجي، والعمل على الربط بينهما لتصبح الفرصة سانحة لها؛ لتدعيم هذا التوجه من خلال مؤتمر المناخ، ورحبت بالتعاون مع الدولة المصرية بتقديم الدعم الفني اللازم وتحديد الأولويات وتنظيم الفعاليات والأنشطة.

ومن ناحية أخرى، كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد اجتمعت مع البعثة الفنية الأولى للأمم المتحدة المعنية بتنظيم مؤتمر المناخ COP27 لعام 2022 خلال جولتها التفقدية بمدينة شرم الشيخ؛ لبحث الإجراءات اللوجستية الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ العام القادم وترتيبات السلامة والأمن ومناقشة كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيام بجولة فى أنحاء مركز المؤتمرات وزيارة عدد من الفنادق وإعداد ترتيبات الإقامة.