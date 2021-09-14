«الأمم المتحدة»: مصر المرشح الأقوى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ 2022

قال الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن مصر على الصعيد الدولي تلعب دورا نشطا في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئية الدولية، كاشفا عن أن مصر المرشح الأقوى لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022، الذي يتضمن القمة التي تعقد سنويا لقادة دول العالم، التي يتوقع أن تكون علامة فارقة بسعينا المشترك لإنقاذ كوكب الأرض من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضح خلال كلمته بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن التعاون الإنمائي في العالم يتجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر أن الموارد الطبيعية من مياه وأراض وطاقة وتنوع بيولوجي مدخلات رئيسية لأي نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية، وعلى هذا الأساس تؤكد الأمم المتحدة أن دمج البعد البيئي، متضمنا الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بخطة التنمية الوطنية، يمثل عنصرا أساسيا لاستدامة المردود الاقتصادي والاجتماعي.