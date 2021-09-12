أبو الغيط: نرحب باستضافة الإمارات مؤتمر تغير المناخ

أكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثقته التامة في قدرة دولة الإمارات على استضافة أعمال الدورة «28» لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP28» المقرر عقدها في عام 2023

أبو الغيط: نثق في قدرة الإمارات على الاستضافة

وأشار أبو الغيط إلى أنه ليس لديه أي شك في تسخير الإمارات كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة لإنجاح المؤتمر، مشيداً بالجهود الإماراتية المقدرة للحد من آثار تغيرات المناخ، ومنوهاً بدورها بصفتها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا».

و رحّب الأمين العام باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة «27» لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ «COP27» نهاية العام 2022، داعياً كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في هذه القمة، ومعرباً عن إيمانه بقدرة مصر وحنكتها الدبلوماسية لإنجاح أعمالها.

وأكد أن توالي استضافة دولتين عربيتين لدورتي 2022 و2023 نابع من إدراك عربي عميق للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، مشيراً إلى أهمية القمتين إذ تشهدان وضع قواعد تقييم مستوى التزام الدول بتنفيذ أجندة اتفاق باريس، بالإضافة إلى تشكيل فرصة سانحة لتسليط الضوء على قضايا المنطقة العربية بوصفها من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغير المناخي.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قد أصدر في دورته الأخيرة «108» على المستوى الوزاري قراره رقم «2310» المتضمن دعم طلب الاستضافة الإماراتي والترحيب باختيار مصر لعقد قمة المناخ لعام 2022.