برلمانيون ينعون المشير طنطاوي: صان العهد وأوصل مصر لبر الأمان

نعى عدد من أعضاء مجلس النواب، في عدة بيانات صحفية، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد رحلة طويلة من العطاء لخدمة الوطن.

الأمين العام لـ«النواب»: صاحب مسيرة مشرفة

في هذا الصدد، قال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن المشير طنطاوى صاحب مسيرة مشرفة بذل فيها الكثير من أجل رفعة الوطن وتحمل المسئولية في فترة من أدق فترات تاريخ وطننا الغالي من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

وكيل «النواب»: حافظ على الوطن والشعب

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، أن المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، له تاريخ حافل في خدمة الوطن الغالي.

وأضاف وكيل النواب: «استطاع طنطاوي أن يحافظ على الوطن والشعب المصري، في ظل ظروف كانت الأصعب في تاريخ الأمة المصرية، وما حققه خلال رحلته سيجعل اسمه خالدًا للأبد في تاريخ الأمة وقلوب المصريين».

رئيس محلية النواب: بذل الكثير في سبيل رفعة وطنه

فيما نعى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوي، قائلًا: إنه بذل الكثير في سبيل رفعة وطنه، وستذكره الأجيال دائما بالخير والثناء، وسيظل بطلًا وقائدًا عظيمًا من رجالات مصر الخالدين.

وأضاف «السجيني»: «المشير كان قائدًا في صفوف القوات المسلحة خلال حروب مصر الحاسمة، ووزيرا للدفاع عبر سنوات صعبة، ثم رئيسًا للمجلس العسكري الذي أدار دفة البلاد في فترة شديدة الدقة ليعبر بها سنوات الضباب، حيث حمل وأعضاء المجلس العسكرى حينها، أمانة ومسئولية وطن، في فترة من أدق فترات تاريخه، تحملوا خلالها الكثير والكثير من أجل هدف واحد، هو الحفاظ على استقرار الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه، وفاء لما أقسموا عليه»

رئيس حقوق الإنسان بالنواب: صان العهد وحفظ الأمانة

بدوره، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، هو أحد رموز العسكرية المصرية الذي ضرب أروع أمثلة حب مصر وقاد البلاد في فترة دقيقة من عمر الوطن بإخلاص وتفان فصان العهد وحفظ الأمانة.

وأشار «رضوان» إلى أن المشير طنطاوي صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب أكتوبر 73، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضى ليضرب مثلا يحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره.

وكيل القوى العاملة بالنواب: أوصل مصر لبر الأمان

كما أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، أن المشير محمد حسين طنطاوي، رجل كانت له صفات الأبطال، حيث كان رجل دولة من الطراز الأول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في أدق وأصعب المراحل التاريخية؛ مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان.

النائب الأول للبرلمان العربي: رحل بطل من أبطال أكتوبر النبلاء

كما نعى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، المشير طنطاوي، قائلًا: مصر فقدت اليوم رجلا وقائدا عظيما من رجالات قواتنا المسلحة المصرية.

وأضاف «عابد»: «رحل بطل من أبطال أكتوبر النبلاء، رحل عنا بجسده ولكنه سيظل بيننا بتاريخه المشرف وسيذكر التاريخ دوره العظيم في حماية مصر وترابها، وبخاصة خلال أحداث 25 يناير ودوره العظيم في حماية الوطن من الداخل والخارج رحم الله فقيد مصر العظيم».

كما نعى كل من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، المشير محمد حسين طنطاوي.