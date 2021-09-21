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محمود مسلم

النواب ناعيا المشير طنطاوي: قائد عظيم أدار البلاد في فترة فارقة

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ولاء نعمة الله
10:04 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
المشير حسين طنطاوي

المشير حسين طنطاوي

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي شارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثرا والقاسية بمسؤولياتها الجسّام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.

وأضاف جبالي في برقيته: «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله ابن مصر البار المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وحمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس في مسيرة عطاء متواصلة امتدت لعقود».

وتابع رئيس مجلس النواب: «هذا القائد العظيم كان مصدرا للإلهام والصمود، وسيظل شاهدا أمينا على ملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر في جميع معاركها، وشارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثرا والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان رغم وعورة الطريق وجسامة التحدي، حيث تحلى برباطة الجأش والمثابرة لعلمه بما يحاك للوطن من الخارج والداخل، وحرص ألا يكون الجيش في مواجهة الشعب، بل مدافعا وحاميا لأمنه واستقراره».

وأكد جبالي: «نفتقد هذا القائد العظيم، ولا نملك إلا ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته نظير ما قدم لوطنه ومواطنيه»، داعيا المولى عز وجل أن يسكن فقيد مصر فسيح جناته، وأن يلهم شعب مصر وتلامذته صبر المؤمنين وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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