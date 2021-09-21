السيسي: طول شبكة الطرق القومية تجاوز 7 آلاف كيلو متر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة مهتمة بشبكة الطرق في سيناء ومحافظات الجمهورية كافة، موضحا أنّ الدولة ذكرت في وقت سابق، أنّ هناك 7 آلاف كيلو متر شبكة طرق قومية، لكن الواقع تجاوز هذا الرقم بكثير، متابعا: «أرجو الرقم الجديد يُعلن بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية، واللي بيحصل في سيناء لوحده أمر منفصل».

وأضاف الرئيس خلال افتتاح مشروعات قومية تنموية في شبه جزيرة سيناء: «اللي بيتعمل ده للناس اللي بتتحرك في سيناء، وللتنمية اللي بنتكلم عليها، هيبقى ليها تأثير كبير أوي، والربط بين شرق القناة وغربها بالطرق دي».

وتابع الرئيس: «ولو تجيبوا خريطة شبكة الطرق، هنلاقي حجم الطرق الموجودة اللي خلصت واللي قربت تخلص والمخطط تنفيذها، وخلال سنتين هنكون خلصنا المخطط كله، وفي خلال سنتين هنكون خلصنا الشبكة اللي بنتكلم عليها في سيناء هنا، للتنمية العمرانية أو السياحية أو الزراعية، حوالي 3500 كيلو، طرق رفع كفاءتها أو مشروعات جديدة».