السيسي: المشير طنطاوي كان سببًا حقيقيًا في حماية مصر من السقوط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المشير محمد حسين طنطاوي كان يقول دائما «أنا ماسك جمرة نار في إيدي، بتولع إيديّا ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا»، وذلك في إشارة إلى تحمله المسؤولية في فترة ما بعد أحداث يناير 2011.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية تنموية في شبه جزيرة سيناء: «ده كان الشعور اللي عاش بيه على الأقل في السنة ونصف اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤولية، وكانت فترة صعبة جدا جدا جدا».

وتابع الرئيس: «أقول كلامي شهادة للتاريخ وله، هو في ذمة الله، والمولى سبحانه وتعالى هو من يؤاخذ الناس»، مضيفا: «بتكلم عشان المصريين اللي موجودين يبقوا عارفين إنّ الرجل العظيم كان سبب حقيقي في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة».