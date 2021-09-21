السيسي عن المشير طنطاوي: قاد مرحلة صعبة في عمر مصر بإخلاص وحكمة

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما، قائلا: «اسمحولي أقولكم نبذة صغيرة جدا عن معرفتي بيه شخصيا، في فترة تولى فيها مسؤولية هائلة، من 2011 وحتى تسليم السلطة في انتخابات 2012».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء: «الفترة دي كانت فترة كانت صعبة جدا، وأقدر أقول بأمانة وشهادة للتاريخ، إنّه قاد المرحلة دي بإخلاص شديد وبتفانٍ شديد وحكمة شديدة، ساعدت الدولة المصرية تعبر المرحلة اللي كانت معرضة فيها للانهيار والحرب الأهلية الكاملة بأقل حجم من الأضرار اللي ممكن تقابل دولة في الظروف دي».