«الهيئة الهندسية»: أنشأنا 5 أنفاق أسفل قناة السويس منذ 2014 بـ30 مليار جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّه جرى تكليف الهيئة في 30 يونيو 2014 بإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس، وبلغت تكلفتها 30 مليار جنيه، موضحا أنّ إنشاء مجموعة أنفاق تحيا مصر استغرق 50 شهرا وافتتحت في العام 2019.

وأضاف الفار، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المجموعة الثانية هي 3 يوليو، وجرى تنفيذها في 50 شهرا، وافتتحت في 2019، وخلال أبريل الماضي، أطلق الرئيس السيسي، شرارة خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي بطول 4250 مترا، ويربط بين طريق القنطرة شرق راس سدر وطريق القاهرة السويس، وجرى تنفيذه في اتجاه واحد، ويبلغ الجزء النفقي فيه 3250 مترا وأعمق نقطة في النفق 70 مترا من منسوب سطح الأرض الطبيعية، كما نفذنا بيارتين، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، وبدأنا تشطيب النفق واستخدمنا طبقات الخرسانة على جسم النفق من الأعلى أو سطح النفق أو الجزء السفلي أو ممر الطوارئ، كما جرى تنفيذ 63 ألف متر مربع مضادة للكربون لحمايته من الكربون».

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنّه جرى تشغيل 6 أنظمة للتشغيل والحماية لتحقيق الكود العالمية، وهي نظم التهوية والإضاءة واكتشاف ومكافحة الحريق والحريق والصرف والتغذية بالكهرباء، إضافة إلى أنظمة التحكم الذكية التي شهدت تنفيذ مجموعة كبيرة من كاميرات المراقبة ثابتة ومتحركة، و9 رادارات لتتبع الحوادث، ومجموعة كبيرة من إشارات المرور وشاشات لتحديد السرعات والاتجاه.

وتابع أنّه جرى تركيب 51 كابينة تليفون و258 مكبر صوت، فضلا عن تنفيذ مجموعة كبيرة من العلامات واللوحات الإرشادية ضمن أنظمة الإخلاء، وجرى تحديد غرفة الطوارئ التي يخرج منها الأفراد، حيث يبدأ خروجهم من سلالم الهروب إلى ممر، حتى يصلوا إلى بيارة مجهزة بسلالم ومصاعد مراعاة لكبار السن، كما جرى تدشين غرفتين في الشرق الغرب للتحكم، موضحا أنّ إجمالي العمالة التي نفذت المشروعات وصلت لـ14 ألف فني ومهندس وعامل.

وواصل أنّه بعد الانتهاء من النفق نفذنا منطقتين أمنيتين في الشرق والغرب، حيث تبدأ بمنطقة الموازين لمتابعة حمولة المركبات، ومنطقة انتظار السيارات التي تسع 420 سيارة، ثم منطقة 10 بوابات x-ray التي تفتح السيارات بالنظام الإلكتروني، ثم البوابة الرئيسية التي تتضمن 8 بوابات فرعية، مشيرا إلى أنّ إجمالي الأنفاق الجديدة التي جرى إنشاؤها بلغ 24 كم، فضلا عن 6 كيلومترات لنفق الشهيد أحمد حمدي الجنوبي، ليصبح إجمالي أطوال الأنفاق أسفل القناة 30 كيلومترا.