نجل عمومة المشير طنطاوي: كانت له أيادٍ بيضاء على مجتمع النوبة

قال «محمود جمال»، أحد أقارب المشير محمد حسين طنطاوي، إن مصر فقدت أحد رجال الدولة الذي شهد له الجميع بالكفاءة وعفة اللسان ونظافة اليد، لافتا إلى أن الراحل هو حفيد «رماة الحدق»، وهو اللقب الذي يطلق على النوبيين لأن لديهم مهارة في إصابة الهدف وبخاصة حدق العين.

وأضاف أن المشير طنطاوي رجل غني عن التعريف، فهو بطل المزرعة الصينية في حرب أكتوبر 1973، متابعا: «تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر».

وأكد أن الراحل كانت له أيادٍ بيضاء على مجتمع النوبة: «كان حريصا على عدم الظهور وكنا نعلم ذلك وكان شقيقه هو من يقوم بالتواصل معنا ومع جمعية أبو سمبل ويقدم خدمات المشير لنا.. وبعد أحداث 2011 حدثت مشاكل في مساكن القرية، وحضر وقتها لحل المشاكل وبناء مساكن جديدة».

الموت يغيب المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.