السيسي يتقدم بالعزاء لأسرة المشير طنطاوي: تحمل المسؤولية حتى آخر لحظة

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعزاء إلى الشعب المصري ولأسرة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق الحاكم لمصر بعد أحداث يناير 2011، معربا عن تمنيه أن يتغمده الله بالرحمة.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "أتمنى من الله أن يؤجره على كل الفترات التي عمل فيها.. المشير طنطاوي جيل كبير أوي، تخرج في 1956 وحارب في 1967 وحرب الاستنزاف وأكتوبر واستمر في تحمل المسؤولية حتى آخر لحظة".

وتابع: "هو في ذمة الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خير الجزاء".