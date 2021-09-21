رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يتقدم بالعزاء لأسرة المشير طنطاوي: تحمل المسؤولية حتى آخر لحظة

كتب:

شريف سليمان
11:38 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
المشير محمد حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعزاء إلى الشعب المصري ولأسرة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق الحاكم لمصر بعد أحداث يناير 2011، معربا عن تمنيه أن يتغمده الله بالرحمة.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "أتمنى من الله أن يؤجره على كل الفترات التي عمل فيها.. المشير طنطاوي جيل كبير أوي، تخرج في 1956 وحارب في 1967 وحرب الاستنزاف وأكتوبر واستمر في تحمل المسؤولية حتى آخر لحظة".

وتابع: "هو في ذمة الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خير الجزاء".

اقرأ المزيد:

السيسي عن المشير طنطاوي: قاد مرحلة صعبة في عمر مصر بإخلاص وحكمة

السيسي: المشير طنطاوي كان سببًا حقيقيًا في حماية مصر من السقوط

السيسي يعلن الحداد على المشير طنطاوي ويطلق اسمه على قاعدة الهايكستب

«النيابة الإدارية» ناعية المشير طنطاوي: كان رمزا للبطولة والتضحية

سعفان ينعى المشير طنطاوي: محارب عظيم وهب نفسه للدفاع عن بلده

السيسي ينعى المشير طنطاوي: فقدتُ اليوم أبا ومعلما

«البرلمان العربي» ناعيًا المشير طنطاوي: ساهم في صناعة أعظم بطولات التاريخ المصري