أسعار العقارات في القاهرة الجديدة ومساحتها

القاهرة الجديدة واحدة من مدن الجيل الثالث التي تأسست سنة 2000، واستحوذت على إقبال سكني كبير في السنوات الأخيرة الماضية ومازالت مقصد الكثير من الباحثين عن شقق تتوافر فيها شروط المعيشة الأساسية والترفيهية.

فهي تضم مجموعة كبيرة من الأحياء الراقية والمتوسطة التي تناسب كافة الأذواق، كما يتواجد بها مناطق للفيلات، وتتميز بعض الأحياء بالهدوء والبعض الآخر بانتشار الخدمات ومناطق الترفيه والخدمات.

مزايا تملك وحدة في القاهرة الجديدة

سواء إذا كنت تبحث عن شقق للايجار أو للبيع بغرض السكن أو تبحث عن وحدات إدارية أو تجارية لتأسيس مشروعك، فسوف تحصل على عدد لا حصر له من المميزات، ومن أهمها:

موقع القاهرة الجديدة

من أهم ما يميز القاهرة الجديدة هو قربها من أحياء القاهرة الكبرى وأهمها مدينة نصر وتبعد عنها 5 كيلومترات فقط، مصر الجديدة، المعادي وتبعد عنها 15 كيلو مترًا، والقطامية، وكذلك قربها من مدينة الشروق والرحاب ومستقبل سيتي والعبور ومدينة هليوبوليس الجديدة، ومنطقة شمال الرحاب، وأخيرًا وليس آخرًا العاصمة الإدارية الجديدة التي تبعد عنها بمسافة نصف ساعة فقط.

الطرق في القاهرة الجديدة

يربط بين مدينة القاهرة الجديدة وبين المعادي والقطامية ومدينة نصر الطريق الدائري، ويربط بينها وبين العاصمة الإدارية محور الشيخ محمد بن زايد وبينهما الطريق الدائري الأوسطي، كما أنها على بعد دقائق من طريق القاهرة السويس، وطريق القطامية العين السخنة، ومن أهم الطرق الرئيسية في القاهرة الجديدة هو شارع التسعين الشمالي والجنوبي، وعدد من المحاور من بينها محور المشير طنطاوي، محور الوفاء والأمل، وجاري العمل على مزيد من الطرق والمحاور التي تربط القاهرة الجديدة بأحياء القاهرة القديمة وأخرى تربطها بالعاصمة الجديدة.

مناطق وأحياء القاهرة الجديدة السكنية

تضم القاهرة الجديدة عدد كبير من الأحياء السكنية وتختلف في طبيعتها وتواجد شقق للبيع وشقق للإيجار أو فيلات أو وحدات إدارية، ومن أهم الأحياء حي الشويفات، التجمع الخامس، التجمع الثالث، التجمع الأول، القرنفل، النرجس، الأندلس، التمر حنه، المستثمرين الشمالية والمستثمرين الجنوبية، ومنطقة جنوب الأكاديمية، وغيرها.

مقومات نجاح مشروعك في القاهرة الجديدة

إذا كنت تبحث عن شقق للبيع أو شقق للإيجار أو ستديو بهدف تأسيس مكتب أو عيادة؛ تأكد أن اختيارك للقاهرة الجديدة يضمن لك النجاح لأنك في موقع مأهول بالسكان، قريب من الطرق الرئيسية، يسهل الوصول لك من أحياء القاهرة القديمة ومن العاصمة الإدارية، تتوفر بالقرب منك كافة الخدمات الأساسية مثل السوبر ماركت والمولات الكبرى، محطات البنزين، البنوك والمكاتب الحكومية، ودور العبادة، ووسائل المواصلات المختلفة.

أشهر الكمبوندات بالقاهرة الجديدة

هناك عدد كبير من الأحياء الراقية وكذلك عدد كبير من الكمبوندات الفاخرة التي عمل على تطويرها أكبر شركات العقارات في مصر، ومن أشهر الكمبوندات: كمبوند ميفيدا إعمار، هايد بارك، ماونتن فيو هايد بارك، تاج سيتي، الباتيو، سوديك فيليت، قطامية جاردنز وقطامية هايتس، lake view، ستون بارك، ماونتن فيو اي سيتي، ذا ادريس ايست، زيد ايست، وبالم هيلز نيو كايرو.

أشهر معالم القاهرة الجديدة

تشتهر القاهرة الجديدة بتواجد الجامعة الأمريكية بالقرب من شارع التسعين الجنوبي، الجامعة الألمانية، أكاديمية الشرطة، حديقة الأسرة، وكايرو فيستيفال سيتي مول، المستشفى الجوي،

أنواع العقارات في القاهرة الجديدة

هناك أنواع مختلفة من العقارات سواء كانت للبيع أم للإيجار، ومن بينها السكني والإداري وبشكل عام يمكنك أن تجد:

شقق: تبدأ مساحات الشقق في شارع التسعين من 77 مترًا مربعًا وتضم غرفة نوم واحدة، وتصل المساحات إلي 300 متر مربع وتقع بالقرب من الجامعة الأمريكية.

دوبلكس: تتراوح مساحات الشقق المزدوجة بين 100 متر مربع إلي 700 متر مربع وتضم 7 غرف نوم و7 حمام وتقع الأخيرة في الأحياء الراقية مثل حي البنفسج.

فيلات: تتميز الفيلات بالتنوع بين الفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس، والتواجد داخل الكمبوندات أو خارجها، وتبدأ المساحات من 80 مترًا مربعًا وتصل إلي مساحات شاسعة تبلغ 6 آلاف متر مربع أو أكثر وتضم 9 غرف نوم.

وحدات إدارية: تبدأ مساحات المكاتب الإدارية من 20 مترًا مربعًا وتصل إلي ما يزيد عن 17 ألف مترًا مربعًا وتصلح تلك المساحات لإنشاء شركات كبرى أو مولات تجارية وإدارية.

أسعار المتر بالقاهرة الجديدة

يختلف سعر المتر في القاهرة الجديدة وفقًا لعدة عوامل من بينها الحي التي تتواجد فيه الشقة أو الفيلا، وتوافر الخدمات، والقرب من الطرق الرئيسية، وطبيعة الشقق في القاهرة الجديدة ما إذا كانت وحدات إسكان متوسط أم فاخر وحسب نوعية التشطيبات.

يبدأ سعر المتر في شقق للبيع في القاهرة الجديدة من 6500 جنيه ويتوافر هذا السعر في منطقة التجمع الثالث، ويتزايد سعر المتر ليصل إلي حوالي 10 آلاف جنيه في شارع التسعين وحي جنوب الأكاديمية وحي البنفسج، ويصل إلي 15 ألف جنيه في شقق للبيع داخل الكمبوندات في القاهرة الجديدة.

أما عن الفيلات فيبدأ سعر المتر من 9 آلاف جنيه في منطقة التمر حنه ويصل إلي ما يزيد عن 20 ألف جنيه في حي الشويفات، منطقة جنوب الأكاديمية، والرحاب ومدينتي.

أسعار العقارات في القاهرة الجديدة

تختلف أسعار العقارات في القاهرة الجديدة بناء على عدة عوامل من بينها الحي السكني، نوع الوحدة وجودة التشطيبات، التواجد داخل كمبوند راقي، وغيرها من العوامل.

أسعار الشقق

تبدأ أسعار الشقق للبيع في القاهرة الجديدة من 135 ألف جنيه ويمكنك أن تجد تلك الأسعار لاستديو في شارع التسعين، أو شقق في حي الأندلس، وتصل أسعار الشقق إلي 12 مليون جنيه للدوبلكس داخل أشهر الكمبوندات في القاهرة الجديدة.

أما عن شقق للايجار في القاهرة الجديدة فتتراوح الأسعار بين 2500 جنيه و 90 ألف جنيه حسب مساحة الشقة وموقعها في أي حي في القاهرة الجديدة.

أسعار الفيلات

تبدأ اسعار فيلات للبيع من 450 ألف جنيه وتصل إلي 200 مليون جنيه.

اما عن سعر فيلا للايجار بالتجمع الخامس فيتراوح بين 14 ألف جنيه و250 ألف جنيه شهريًا.

أسعار الوحدات الإدارية

الوحدات الإدارية والمكاتب تبدأ الأسعار من 135 ألف جنيه، وتصل إلي 700 مليون جنيه في حالة المباني شاسعة المساحة التي تصلح لمول تجاري أو شركة كبرى.

أما عن الإيجارات فتبدأ من 2500 جنيه شهريًا للمكاتب الصغيرة التي تتكون من غرفة واحدة، وتصل إلي مليون ونصف للمباني الكبرى.