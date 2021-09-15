«مطوري القاهرة الجديدة»: مصر دخلت عصر ناطحات السحاب في العاصمة والعلمين

قال المهندس محمد طاهر عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن تكنولوجيا إنشاء الأبراج شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في مدن الجيل الرابع، وبالتحديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، موضحًا أن مصر دخلت عصر ناطحات السحاب منذ البدء في إنشاء جيل جديد من مدن الجيل الرابع، وهذا يعد توجها جديدا للدولة المصرية، يساهم ويشجع عددا كبيرا من المستثمرين لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

وأشار«طاهر» في تصريحات صحفية، إلى أن الاستثمار العقاري في مصر أصبح قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والدليل على ذلك جذب عدد كبير من المشروعات التي تشهدها المدن الجديدة وبالتحديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

«الشربيني»: منطقة الأعمال المركزية علامة مميزة للعاصمة بالكامل

من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم المناطق بالعاصمة، وعلامة مميزة للعاصمة بالكامل، إذ تقام المنطقة على مساحة 140 فدانًا وينفذ فيها 20 برجًا سكنيًا يتوسطها البرج الأيقوني بارتفاع 384 مترًا، وهو أعلى برج فى أفريقيا.

وأضاف «الشربيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البرج الأيقوني الأعلى في العاصمة الإدارية مكون من 87 دورًا لأنشطة مختلفة ما بين السكني والإداري والسياحي والفندقي والخدمي، موضحًا أن الـ19 برجًا الأخرى تتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية ومجموعة أخرى فندقية، ويحتوى كل برج منها على منطقة تجارية وتكون التعاملات في الدور الأرضي والأول.

الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني

وأكد أن الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني جرى الانتهاء منه بالكامل، والبدء في أعمال التشطيبات الخاصة بالواجهات، أما الأبراج الأخرى فجرى الانتهاء من 78% من الهيكل الخرساني الخاص بها، وجار التشطيبات الخارجية فيها تقريبًا نحو 3 أبراج.

البدء في أعمال التشطيبات الداخلية لبعض الأبراج السكنية

وأشار إلى البدء في أعمال التشطيبات الداخلية لبعض الأبراج التي يجرى تسليمها مثل الأبراج السكنية، مشيرًا إلى أن منطقة الأعمال المركزية تتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة، وتستوعب مجموعة استثمارات ضخمة سواء سكنية أو فندقية أو خدمية و سياحية، موضحًا أن تلك المنطقة يروج لها مع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان سواء داخل مصر أو خارجها.