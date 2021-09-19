ربط طريق العين السخنة القديم بـ«الدائري الجنوبي» في القاهرة الجديدة

تابع المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال مشروع ربط طريق العين السخنة القديم، بشارع الحزام الأخضر بالتجمع الثالث، وذلك خلال جولة لمتابعة أعمال التطوير ببعض المناطق الحيوية بالتجمع الثالـث وتشمل مناطق (القطامية – محليات الشبـاب).

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز محور سعد زغلول بطول 8 كم، الذي يعد الشريان الحيوي والتنموي الرئيسي لسكان التجمع الثالـث، والرابط الأساسي للطريق الدائري بنطاق التجمع الثالث، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

تطوير مداخل ومحاور التجمع الثالث

كما تابع مسؤولو الجهاز، أعمال صيانة الطرق بالتجمع الثالث، ويجري تطوير مداخل ومحاور التجمع الثالث، ويشمل التطوير صيانة طبقة الأسفلت والأرصفة والإنارة والزراعة.

كما تابع رئيس الجهاز، تطوير شارع الحـزام الأخضر «الدائري الجنوبي بالتجمع الثالث»، وربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق 4 قطاعات عرضية للاستفادة منه بشكل كامل.

تطوير منطقة الحزام الأخصر

كما وجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بضرورة تطوير منطقة الحزام الأخصر التي تقع أمام منطقة الإسكان الاجتماعي بمساحة 40 فدانا، على أن يجري إنشاء عدد من الحدائق العامة والمفتوحة، لتكون متنفسا للسكان وتصميمها بشكل حضاري يليق بالقاهرة الجديدة، بجانب العمل على إقامة مواقف لسيارات الأجرة بعيدة عن الكتلة السكانية، وتكثيف أعمال النظافة لجميع محليات التجمع الثالث.

وفى ذات السياق، أكدت المهندسة سلوى بيومي نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أن عملية التطوير بالتجمع الثالث تشمل تطوير (جزر - أرصفة - زراعة ) بمناطق محليات إسكان الشباب بالكامل، ومنطقة غرب أرابيلا، وإسكان النقابات.