جهاز القاهرة الجديدة عن غرق المدينة بمياه الصرف: «حلينا أزمة كل سنة»

ردا على الشكاوى المتتالية من غرق محيط أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وقطع مياه الشرب عن الأهالي هناك لساعات عدة، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن سبب غرق محيط الأكاديمية بمياه الصرف يرجع إلى إصلاحات كبيرة في محطة المياه بالجهاز إلى جانب أعمال إكمال رفع قدرات المحطة لحل مشكلة الصرف المتكررة في تلك المنطقة «عشان نحل المشكلة المزمنة لغرق المنطقة دي كل سنة وقت نزول مياه المطر»، بحسب تعبيره.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: المنطقة الغارقة كانت على مساحة 100 متر فقط

وعلق المهندس غنيم في حديثه لـ«الوطن»، على الصور المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقوله إن المنطقة الغارقة كانت على مساحة 100 متر فقط من إجمالي مساحة جهاز القاهرة الجديدة، وجرى العمل على حل المشكلة وشفط المياه والانتهاء من ذلك في الرابعة من فجر يوم الجمعة «تم الانتهاء من أعمال الإصلاح للعطل بمحطة صرف جنوب الأكاديمية والمتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق المدينة، المشكلة اتحلت وتم تشغيل محطات المياه كلها والأرض دلوقتي مفيهاش نقطة مياه».

بيان توضيحي

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على موقع فيس بوك، بيانا توضيحيا للسكان عن سبب قطع المياه، موضحة أن ذلك يرجع إلى وجود عطل كبير بمحطة صرف جنوب الأكاديمية، إلى جانب منشور آخر يوضح متابعة المراحل الأخيرة من عملية تغيير أحد المحابس الرئيسية بقطر 1200مم ضمن أعمال إصلاح العطل المعلن عنه بمحطة صرف جنوب الأكاديمية.

وتشغيل المحطة وضخ مياه الشرب مرة أخرى، فجر اليوم، وحسبما أعلنت الصفحة الرسمية للجهاز سوف تصل المياه تباعاً للمناطق المتأثرة حسب ارتفاعات كل منطقة.