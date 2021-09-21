بالأسماء.. تشكيل «لجنة وأقسام قنا» بالحزب العربي الناصري

أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، انتهاء انتخاباته الداخلية في محافظة قنا، لافتا إلى أن الانتخابات تأتي تمهيدا لعقد المؤتمر العام التنظيمي الخامس وفق اللائحة الداخلية، وبموجب قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر عقب أحكام قضائية نهائية والقاضي باعتبار الدكتور محمد أبو العلا قائما بأعمال رئيس الحزب.

وأوضح الحزب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تشكيلات محافظة قنا تعد الثاني للحزب بعد المنيا، لافتًا إلى لجنة الانتخابات الداخلية تسعى للانتهاء من كافة الانتخابات في المحافظات المختلفة في أسرع وقت.

الحزب يدعو أعضاءه للمشاركة في الانتخابات الداخلية

ودعا الحزب أعضاءه للمشاركة في العملية الانتخابية الداخلية؛ لسرعة تشكيل كافة مستويات الحزب التنظيمية، مؤكدًا دعم كافة مؤسسات الدولة فيما تتعرض له من مخاطر واستهداف خارجي.

إعلاء صوت الوطن لمواجهة كافة المخاطر المحيطة

وشدد «العربي الناصري»، على ضرورة تضافر الجهود السياسية والشعبية من أجل إفشال المخططات الإقليمية والدولية التي تتعرض لها مصر، من أجل الهيمنة على القرار السيادي المصري، مطالبًا بإعلاء صوت الوطن لمواجهة كافة المخاطر المحيطة.

تشكيل لجنة قنا

وتشكلت لجنة قنا برئاسة هشام سعيد، وعضوية كل من جمال حسن، وجمال راوي، ومحمد زيدان، وسامح زكي، وسحر محمد، ومحمود علي، ومها محمود، وماجدة عبد اللاه، وايمن الدسوقي، وأحمد خليفة، وأحمد كمال الدين، وأحمد رفاعي، ومصطفى مراد، وأحمد جمعة، ومصطفى عبد الله، وعمرو محفوظ، ومحمود علي.

الانخراط في العمل السياسي

من جانبه، قال عصام سلامة، مسؤول إعلام حزب العربي الناصري، إن الناصري يعمل لاستعادة فعاليته بقوة من خلال اتمام الانتخابات الداخلية لاستكمال كافة المستويات التنظيمية، حتى يستطيع الحزب الانخراط بكل قوته في العمل السياسي الوطني لدعم الوطن ومواجهة الحملات التآمرية التي يتعرض لها.

وأضاف أن عملية استعادة واستكمال البناء الحزبي ليست عملا تنظيميا وفقط، بل هو عمل وطني يستهدف تقديم بديل فكري وعملي في مقابل الأفكار الهدامة التي انتشرت في مصر والمنطقة خلال السنوات الماضية، كما أن «الناصري» لديه رؤية متكاملة باستطاعتها التصدي لكل الازمات التي تحيط بمصر، ولديه ثقل فكري وتاريخي في القارة الإفريقية يمكنه من لعب دور فعال في أزمة السد الإثيوبي.