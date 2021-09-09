حزب حماة الوطن: تعزيز دور الفلاح من أولويات الدولة المصرية

تقدم الفريق أسامة الجندي، النائب الأول لحزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالتهنئة لعموم الفلاحين المصريين بمناسبة العيد الـ96 للفلاح المصري، الذى يتواكب مع أضخم المشروعات التنموية الريفية في العالم بالقرن الحالي، وهو المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» الذى يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الريف المصري.

وتابع الفريق أسامة الجندى، قائلا: «إن ثورة الثلاثين من يونيو هدفت لصيانة الأمن القومي المصري بكافة أبعاده، وفى مقدمتها الأبعاد الاجتماعية والنهوض بالزراعة المصرية والفلاح المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية، وهو ما تحقق بشكل كبير خلال السنوات السبع الماضية وخاصة في عهد الرئيس السيسي الذى أطلق العديد من المشروعات الزراعية القومية وفى مقدمتها الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف فدان وتبطين الترع، ومشروع حياة كريمة وتقديم الحوافز والتيسيرات للفلاحين المصريين، وزيادة المعروض من السلع الزراعية بالأسواق المصرية بما يحقق مصالح المشترين والمزارعين ضمن استراتيجية متكاملة تعتبر التنمية الزراعية من أولويات الأمن القومي المصري».

حماة الوطن: الدولة تدعم الفلاحين وتسوق منتجاتهم عالميا

وأضاف النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأحزابها والمجتمع المدني يدعمون المزارعين والفلاحين المصريين، فاستطاعت الصادرات الزراعية المصرية أن تغزو أسواق العالم، وتفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالتوازي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والمحاصيل الزراعية.

واختتم رئيس دفاع الشيوخ تهنئته، بتوجيه التحية للفلاحين المصريين على ما قاموا به وما يقومون به من مجهودات أدت لتأمين المخزون الاستراتيجي المصري من معظم الاحتياجات الغذائية للشعب المصري وضيوف مصر من الجنسيات المختلفة، مؤكدا على الجهود الصادقة والمخلصة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعود الزراعة المصرية والفلاح المصري في المستقبل القريب للدور المأمول في نهضة الاقتصاد المصري والدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.