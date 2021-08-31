«عجلين ولاب توب».. هدية حزب «مستقبل وطن» لأسرة الطفل زياد (صور)

قدَّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، «لاب توب» وعجلين، هدية، لأسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في تحريره من قبضة تشكيل عصابي مسلح بنطاق عزبة العجرمة بقرية السجاعية بمركز المحلة.

من جانبه، أعلن المحاسب محمد عريبي والدكتور أحمد حماد، عضوا مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالغربية، إرسال تلك الهدية تقديرا لمكانة الطفل زياد وعودته سالما إلى أحضان أسرته.

وكان محل تجاري بطريق الدائري بطريق «المحلة - المنصورة» بنطاق محافظة الغربية شهد واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره على يد مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد، 8 أعوام، من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري «المحلة- المنصورة».

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته، كما تم نشر أوصاف الطفل المختطف لتوزيعها على كل فرق البحث الجنائي لضبط المتهمين الثلاثة من مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وسرعة ضبط الجناة.

وأشار مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية إلى أن ضباط المباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة في واقعة اختطاف الطفل، حيث عثروا على السيارة متفحمة بنطاق قرية سجين بنطاق مركز قطور.

ومساء أمس، أفاد مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، بتمكن ضباط الأجهزة الأمنية بالغربية في العثور على الطفل زياد وتحريره من داخل منزل مهجور بقرية السجاعية بالغربية.

وتابع المسؤول الأمني أنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل القرية عقب العثور على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية.

وأضاف المسؤول الأمني أنه تم ضبط 3 متهمين بحوزتهم بنادق آلية حال تواجدهم داخل المخزن المهجور واحتجازهم للطفل المختطف تحت تهديد السلاح لابتزاز أسرته وطلب فدية 2 مليون جنيه.