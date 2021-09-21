فرنسا تستعين بالاتحاد الأوروبي في مواجهة أمريكا وأستراليا وبريطانيا

قالت فرنسا إنها تبحث مع شركائها في دول الاتحاد الأوروبي للنظر في إمكانية تأجيل المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة للاتحاد مع أستراليا، والتي من المقرر أن يتم العمل بها مستقبلا، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بعد إلغاء الحكومة الأسترالية صفقة غواصات فرنسية تبلغ قيمتها حوالي 66 مليار دولار لصالح اتفاق لشراء غواصات نووية من الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن تحالف دفاعي.

طرح الاتفاقية التجارية «أوكوس» في اجتماع الاتحاد الأوروبي

وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بيون، اليوم، إنه سيقوم بطرح الاتفاقية التجارية والتداعيات الأمنية للاتفاق، المعروف باسم أوكوس، في اجتماعه مع نظرائه في بروكسل، مشيرا إلى أن فرنسا ستصر على مناقشته في قمم الاتحاد الأوروبي والاجتماعات الوزارية الشهر المقبل.

فرنسا: سنناقش وقف المحادثات التجارية مع أستراليا

وقال «بيون» للصحفيين: «إنها مسألة ثقة عندما تقطع وعدا، يكون له قيمة بين الحلفاء وبين الديمقراطيات وبين الشركاء، وفي هذه الحالة لم يحترم الوعد، وهذا يشكل بطبيعة الحال خيانة للثقة»، مضيفا: «يجب أن نتحلى بالحزم، لا كفرنسيين بل كأوروبيين، لأن الأمر يتعلق بالطريقة التي نتعاون بها سويا كحلفاء»، وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستدعو إلى وقف المحادثات التجارية مع أستراليا، الجارية منذ عام 2018، قال «هذا من بين النقاط التي يجب أن نناقشها سويا».

يذكر أنه بموجب الاتفاق الأمني بين أمريكا وأستراليا، قامت أستراليا بإلغاء عقد الغواصات الفرنسية التي تعمل بالديزل والكهرباء والحصول على غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية بدلا من ذلك، وتشير الحكومة الفرنسية إلى أن الاتفاقية، التي تأتي في الفترة التي تسبق الانتخابات الفرنسية المزمع إجراؤها في أبريل، خيانة للحكومة الفرنسية.