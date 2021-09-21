وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مجمع المحاكم الجديد 

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، قبل قليل، بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق والذي وافقته المنية صباح اليوم.

مجمع محاكم دمنهور إهداء لأهالي البحيرة

وأكد محافظ البحيرة، أن مجمع محاكم شمال دمنهور يعد إهداءًا من الرئيس السيسي إلى أهالي البحيرة، ويجسد صرحا قضائيا جديدا ونموذجا فريدا وتجربة رائدة تخدم منظومة العدالة، حيث يعمل المجمع على تيسير إجراءات التقاضي.

مضاعفة مقرات الشهر العقاري

وقال وزير العدل، خلال الافتتاح، إن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تطوير جميع المحاكم وجرى مضاعفة عدد مكاتب الشهر العقار لتقديم خدمة تليق بالعدالة وبالمواطنين، مضيفا أنه تم إنشاء المجمع بنظام المباني سابقة التجهيز واستغرقت الأعمال ثمانية أشهر.

التقاضي عن بُعد

وتابع أن المجمع شُيد بطريقة تتماشى مع احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي «تجديد الحبس الإحتياطي والتقاضي عن بُعد»، تماشياً مع خطط التحول الرقمي التي تتبعها وزارة العدل .

مكونات مجمع المحاكم

يذكر أن مجمع المحاكم الذي تم افتتاحه يضم قاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الإبتدائية، ومكتباً أمامياً لخدمة المتقاضين، ومقراً لمأمورية الإستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، ومكتباً للنيابة العامة، وخضع لأعمال التطوير والترميم للتيسير على المواطنين.