محافظ البحيرة: «حياة كريمة» تطور نصف مساحة المحافظة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة شهدت تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 72 مليار جنيه خلال آخر 3 سنوات، حيث أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمحافظة البحيرة في كل المجالات والقطاعات مثل التعليم والصحة والطرق، حيث جرى بناء 1100 كم طرق بالمحافظة، «لدينا 3764 ترعة بطول 7557 كم، وتم إطلاق مشروع تبطين الترع بتكلفة 1.5 مليار جنيه على مسافة 500 كم، كما شهدت المحافظة بناء أكثر من 12 كوبري».

جاري بناء أكثر من 300 مدرسة في قرى المحافظة

وأضاف محافظ البحيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد أن محافظة البحيرة كان لها نصيب كبير في مشروع «حياة كريمة» الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جارٍ تطوير 6 مراكز منه مراكز المحافظة، وهذه المراكز تشمل نصف مساحة محافظة البحيرة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتم بالتعاون مع القوات المسلحة بتكلفة تتخطى 40 مليار جنيه، كما يتم العمل على بناء أكثر من 300 مدرسة في قرى المحافظة التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حجم العمل الذي يتم في محافظة البحيرة بالوقت الحالي كبير جدا

وتابع محافظ البحيرة أن حجم العمل الذي يتم في محافظة البحيرة بالوقت الحالي كبير جدا ومتميز للغاية، والدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة جدا لتطوير محافظة البحيرة، والمواطن بالبحيرة يشعر بأن هناك الكثير الذي يتم تنفيذه على الأرض.

ووجّه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، التحية للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمناسبة العيد القومي للبحيرة، خاصة وأنّها من أهم المحافظات التي شهدت تأثرا حقيقيا بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن نجاح عمليتي تثقيب مبيض بالمنظار لسيدتين في العقد الرابع من عمرهما في محافظة البحيرة، وهو نجاح كبير خاصة أنّها عملية جراحية دقيقة تجرى في محافظة إقليمية.