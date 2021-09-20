محافظ البحيرة: المشروعات القومية وفرت فرص عمل وخفضت معدل البطالة

أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي المشروعات التي تنفذها المحافظة على الأرض يبلغ عددها 3628 مشروعاً، لافتًا إلى أن هناك حجماً مهولاً من العمل يضمن الحياة الكريمة للمواطن، والمواطن يلمس هذا الأمر، وهذا العمل انعكس على مؤشرات المحافظة في عدد من المجالات، حيث وفر فرص عمل عديدة، والبطالة انخفضت بنسبة 5%، كما انخفضت فيها أيضاً نسبة المواليد بنسبة 6.2%، ونسبة الأمية انخفضت بنسبة 7ُ%.

تفاصيل المشروعات داخل المحافظة

وأضاف «آمنة»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ 117 مشروعًا في الصرف الصحي، بقيمة 9 مليارات جنيه، و48 مشروعًا في قطاع المياه، بقيمة 5.1 مليار جنيه، و341 مشروعًا في قطاع الكهرباء بقيمة 11.1 مليار جنيه، وجرى تنفيذ 1100 كيلومتر رصف طرق، إضافة إلى إنشاء عدد من المستشفيات، و13 كوبري، 310 مدرسة، إضافة إلى 37 معهدًا أزهريًا، و150 مشروعًا في الري، بتكلفة مليار ونصف، و172 مشروعًا في قطاع الشباب.

كما أشار إلى أن هناك مشروعات قومية أخرى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مدينة رشيد الجديدة، التي بدأ التنفيذ فيها على مساحة 3200 فدان، وتشمل منطقة «بشائر الخير 4»، التي تنفذها القوات المسلحة، ويوفر 4554 وحدة سكنية، إضافة إلى ملاعب وأندية رياضية، كما يجري إنشاء مصنع أخشاب على مساحة 113 فداناَ، في منطقة إدكو، يوفر استيراد الأخشاب من الخارج.

العمل على ملف الفقر

وأوضح محافظ البحيرة أنه يجري إنشاء مشروع منطقة صناعية للشباب، إضافة إلى منطقة النسيج، التي تبنيها المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة، ومسار العائلة المقدسة، والمنطقة اللوجستية.

وكشف أن أهم الملفات التي عمل عليها كان ملف الفقر، وتم التعامل مع هذا الملف، إضافة إلى التعامل مع ملف المشاريع والمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أنه يطمح لاستكمال محور المحمودية، وهو مشروع واعد ومهم في المحافظة، وأن تنمو المنطقة النسيجية في كفر الدوار.