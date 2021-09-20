محافظ البحيرة: ننفذ 8 آلاف مشروع ضمن «حياة كريمة» لخدمة 3.5 مليون مواطن

قال هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة حققت للبحيرة أحلاما كثيرة، وذلك في 6 مراكز تضم 42 قرية و4 آلاف تابع، لتخدم 3.5 مليون نسمة، عبر أكثر من 8 آلاف مشروع، بينها 1365 مشروعًا تُنفذ بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحًا أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت إنجاز 3528 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 73 مليار جنيه.

تكلفة مشروعات حياة كريمة

وأضاف «آمنة»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين، أن تكلفة مشروعات حياة كريمة تصل إلى 40 مليار جنيه، موضحًا أن حجم ما يحدث عظيم، والمواطن يشعر باحترام الدولة له، وهذه المشروعات ستضيف للمحافظة الكثير.

وأوضح محافظ البحيرة، أن القوات المسلحة تنفذ 1365 مشروعًا، مثل المجمعات الخدمية والملاعب ومراكز الشباب ونقط الإسعاف، والوحدات الصحية، موضحًا أن مشروعات حياة كريمة استلزمت توفير أكثر من 520 قطعة أرض جرى توفيرها، والشعب تبرع بأكثر من 50% من الأراضي التي ستقام عليها المشروعات.

دور المرأة المصرية

وقال المحافظ، إن دور المرأة المصرية في البحيرة كبير، وهي موجودة على الأرض في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعات الغزل والنسيج، والأغذية، وأماكن التغليف والتعبئة لكافة المشروعات.

وذكر أن المحافظة بها 1.8 مليون فدان زراعية، وتقدم لمصر ثلث السلة الغذائية، وهناك مشروعات كثيرة في مجال اللحوم والدواجن، والأغذية، ومنها مشروعات البط المسكوفي، التي تربح منها المرأة 3500 جنيه مكسبًا في دورة التربية التي تستمر 100 يوم.