وزير التعليم لـ«طلاب رابعة ابتدائي»: من يقل حضوره عن 80% يعتبر راسبا

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا برقم 133 بتاريخ 21/9/2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم، للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

وحدد القرار الوزاري، نسبة حضور طلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل، حيث يعتبر الطالب ناجحا حال حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص، ومن يقل حضوره عن ذلك يعد راسبا في المقرر.

وفيما يخص نظام التقييم وأدواته، أكد القرار الوزاري أنّ نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي، يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 لـ100)، واللون الأخضر يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر يوضح أنّ المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).