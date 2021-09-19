«التعليم» تعلن مواعيد تدريب معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي، على المناهج الجديدة المطورة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنها حريصة على بناء مجتمع تعليمي مصري جيد، قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات، لنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد، لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم، وفق رؤية مصر 2030، ومع استمرار المنظومة التعليمية الجديدة، ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي، الذي سيجري تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية للعام الدراسي الجديد.

مواعيد تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي على المناهج الجديدة

وأضافت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم التأكيد على جميع مديريات التعليم في مختلف المحافظات بضرورة التنبيه على معلمي الصف الرابع الابتدائي بالالتزام بمواعيد التدريب المحددة في القاعات الإفتراضية اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري تدريب مسئولي التعليم الابتدائي ومسئولي التدريب، وموجهي العموم، يوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري، وبعدها يجري تدريب معلمي وموجهي الرياضيات ومعلمي وموجهي العلوم، ومعلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية.

«شوقي»: تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتبارا من أول أيام الدراسة

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة حرصت على إعداد مناهج جديدة للصف الرابع الابتدائي، تهتم بمهارات الطلاب، موضحا أن هذه المناهج مطورة، وتختلف عن المناهج القديمة التي تعتمد على الحفظ والتلقين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، موضحا أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتبارا من أول أيام الدراسة، وتسجيل الحضور والغياب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الدراسة ستكون فعلية في المدارس مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيجري تخصيص لجنة صحية لمتابعة انتظام العملية التعليمية في المدارس بصفة مستمرة.