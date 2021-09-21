وضع صور فريال أشرف وأحمد الجندي على غلاف كتاب الإنجليزي لـ3 ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل غلاف كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي، وذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب شوقي: «سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام، وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف».

وأوضح شوقي أن الكتاب يحتوي على الشخصيات الآتية من اليمين الى اليسار:

1- الفتاة الأولى هي ياسمين مصطفى، من دمياط، وعرفها شوقي بأنها نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وحاصلة على المركز الاول في العالم في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة من بين 1700 مشترك من 87 دولة.

2- الفتاة الثانية هى فريال أشرف مرتدية الزي الأبيض وهي أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021.

3- أحمد الجندي وهو صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021.

4- الأديب البريطاني الشهير شارلز ديكينز.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد هنأ «مدرسة الغريب للتعليم الأساسي» بمحافظة الفيوم، وذلك بمناسبة فوزها بلقب «المدرسة المتميزة»، في الدورة الخامسة من مسابقة تحدي القراءة العربي، في الحفل النهائي الافتراضي الذي أقيم مساء أمس.

وحصدت مدرسة الغريب للتعليم الأساسي، على المركز الأول، متفوقة بذلك على 96 ألف مدرسة شاركت في التحدي هذا العام.

جدير بالذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي، هي المبادرة القرائية والمعرفية الأكبر بين نوعها، لغرس ثقافة القراءة لدى النشء في الوطن العربي، وشارك في دورتها الخامسة أكثر من 21 مليون طالب عربي من 52 دولة، و96 ألف مدرسة، و120 ألف مشرف للقراءة.