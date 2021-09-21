سياسيون ينعون المشير طنطاوي: سيظل اسما خالدا في ذاكرة المصريين

نعى عدد من السياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وتقدم المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بخالص العزاء إلى الشعب المصري والأمة العربية، في وفاة قائد عظيم للجيش المصري وللدولة المصرية في أحلك ظروفها تاريخيا، وهو المشير محمد حسين طنطاوي، الذي قاد الدولة المصرية في ظروف حاكت المستحيل ونجح في قيادة البلاد في أصعب الظروف، وعبر بها وأمن مسيرتها بكل حكمة وحنكة واقتدار شهد له الداخل والخارج.

رمز للقيادة الواعية

وقال موسى، في بيان له: «سيظل المشير طنطاوي، اسما خالدا وستظل ذكراه حاضرة في الأذهان، حيث أنه رمزا للوطنية وللأمانه وتحمل المسؤولية، ورمزا للقيادة الواعية المتمكنة القديرة الحكيمة».

منظور: دوره التاريخي سيظل محفورا في قلوب المصريين

كما نعى الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المشير محمد حسين طنطاوي، قائلًا في بيان له: «إن المشير الراحل محمد طنطاوي استطاع أن يحافظ على الوطن والشعب المصري في ظل ظروف كانت الأصعب في تاريخ الأمة المصرية، وأن دوره التاريخي سيظل محفورا في قلوب المصريين».

زيدان: نجح في قيادة البلاد لبر الأمان

ونعى الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، المشير حسين طنطاوي، قائلًا: «إن مصر فقدت واحدا من أفضل وأخلص رجالها في تاريخها الحديث، حيث شارك في صد العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 ثم في حرب 67 وحرب الاستنزاف وأخيرا في انتصار أكتوبر على إسرائيل عام 1973 حين كان قائدا لوحدة مقاتلة في سلاح المشاه».

َوأضاف زيدان، في بيان له: «إنّ الفقيد تولى قيادة مصر في واحدة من أصعب فتراتها على مدار التاريخ عقب أحداث يناير عام 2011، حين كان رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونجح في العبور بها لبر الأمان».