الأحزاب تنعى المشير طنطاوي: بطل عسكري من طراز خاص حافظ على سفينة الوطن

نعى عدد من الأحزاب المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، ونعى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن قيادات الحزب ومؤسساته وجموع الوفديين، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يعد بطلًا من أبطال القوات المسلحة الوطنيين المخلصين المدافعين بقوة وصلابة عن الوطن والمواطن.

الوفد ينعى طنطاوي

قال أبوشقة، في بيان: «كانت مسيرة المشير طنطاوي العسكرية المشرفة، وقيادته للبلاد بعد 25 يناير في فترة حالكة من تاريخ مصر، نموذجًا يحتذى به في فن القيادة الرشيدة والإيثار وإعلاء المصلحة الوطنية، ونموذجًا يحتذى به في الوطنية ورسالة ستظل مضيئة بأحرف من نور في ذمة التاريخ، إن في مصر رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

وتابع أبوشقة، أن المشير طنطاوي كان مخلصًا لبلده ولشعبه، وقاد البلاد بحكمة وبراعة وطنية في فترة حالكة من تاريخ مصر، كان هدفها إسقاط الدولة المصرية، ولكن الرجل بوطنيته وشجاعته وإخلاصه لوطنه وشعبه استطاع أن يعبُر ما كان مدبرا لأن تسقط مصر في المستنقع ذاته الذي سقطت فيه دول مجاورة.

حماة الوطن ينعى المشير طنطاوي

كما نعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى الرجل الوطني، المشير محمد حسين طنطاوي، موضحًا: «المشير طنطاوي بطل عسكري من طراز خاص، خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وحرب النكسة سنة 1967، وبعدها في حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973».

وأضاف الحزب في بيان: «لم تقف بطولات المشير طنطاوي عند حدود خوض المعارك وحمل السلاح في وجه أعداء الخارج فقط، وإنما استطاع الرجل بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق في الفترة التي واكبت أحداث 25 يناير، بعد أن تنحى مبارك نتيجة للضغط والغضب الشعبي، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وبموجب البيان الخامس الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أصبح المشير محمد حسين طنطاوى الحاكم الفعلي لمصر عقب 25 يناير، وممثلاً للجمهورية في الداخل والخارج».

حزب التجمع: المشير طنطاوي ابنًا بارًا من أبناء مصر

ونعى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، بمزيد من الحزن المشير طنطاوي، قائلًا: «المشير ابناً باراً من أبناء مصر، وقائداً عسكرياً فذاً خاض العديد من الحروب دفاعاً عن الوطن، وتحمل بنبل وشجاعة فائقة كل المسؤوليات التي تم تكليفه بها، حيث تحمل مسؤولية قيادة سفينة البلاد في فترة حرجة من أصعب فتراتها عقب ثورة 25 يناير، فعبر بمصر وشعبها متخطياً كل الصعاب والتحديات».