السكة الحديد: إجراء تحليل المخدرات على العاملين بشكل دوري لاستبعاد المدمنين

أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، بشكل دوري وعشوائي، لاستبعاد جميع المدمنين عن العمل، موضحا أنه سيكون هناك حملات مفاجئة لتحليل المخدرات على العاملين في طوائف التشغيل «سائقي القطارات، مساعد سائق القطارات، عمال البلوكات، عمال أبراج الإشارات، التحويلات، المزلقانات»، للحفاظ على سير العمل داخل منظومة السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات.

نائب رئيس السكة الحديد: حملات مفاجئة على العاملين لإجراء تحليل المخدرات

وقال حسين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة إجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل بشكل دوري ومستمر، منوها بأنه لن يكون هناك مكان لأي مدمن داخل الوظائف الحرجة بالسكة الحديد، موضحا أنه عقب الانتهاء من حملات تحليل المخدرات على العاملين بالسكة الحديد، يتم إرسال قائمة بأسماء العاملين المتعاطين للمواد المخدرة إلى المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المدمنين.

نائب رئيس السكة الحديد: تحليل المخدرات على العاملين ضروري ودوري

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أن تحليل المخدرات على العاملين سيكون بشكل مفاجئ، ولن يتم تحديد مواعيده، ومن الممكن إجراء تحليل المخدرات على العاملين في مواقع عملهم، لافتا إلى أن الهيئة تسعى بكل الطرق القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وانتظام العمل.

السكة الحديد: تحليل المخدرات على العاملين سيكون مفاجئا

وأشار حسين، إلى أنه لن يسمح لأي سائق بقيادة القطار وهو في حالة إدمان، وأن الهيئة تسير بخطوات ثابتة في القضاء على تعاطي المخدرات بين العاملين في السكة الحديد، مشددا على ضرورة قيام كل عامل بتنفيذ واجباته على أكمل وجه ممكن، حتى يتسنى لنا تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.