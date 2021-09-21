السكة الحديد تخصص كمسارية على أبواب المحطات لتحصيل «تذكرة رصيف»

أعلن المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، تخصيص كمسارية على أبواب أرصفة المحطات بمختلف المحطات على مستوى الجمهورية، لتحصيل "تذكرة رصيف" من جميع المودعين للمسافرين، بقيمة 3 جنيهات، موضحا أنّه لن يسمح لأي مودع للمسافر بدخول الرصيف دون تذكرة، كما أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم، دون معوقات.

رئيس السكة الحديد: تذكرة رصيف ثمنها 3 جنيهات

رئيس السكة الحديد: تذكرة رصيف هدفها الأول ضبط المزوغين من دفع أجرة القطارات

وقال أبوالمكارم لـ«الوطن»، إنّ تذكرة رصيف هدفها الأول ضبط المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات، وتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، لافتا إلى أنّ الهيئة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

رئيس السكة الحديد: تذكرة رصيف خفّفت الزحام داخل العديد من المحطات

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنّ تذكرة رصيف ساهمت خلال الفترة الماضية في تخفيف الزحام داخل العديد من محطات السكك الحديدية، وهناك تعليمات مشددة بمنع دخول أي مودع لمسافر، دون قطع تذكرة رصيف، مؤكدا أنّ الهيئة تواصل استعداداتها النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، المنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، وتعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق الرحلات، للحد من فيروس كورونا.

وأشار أبو المكارم، إلى أنّ حركة سير القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تسير بصوة منتظمة، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، موضحا أنّ هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.