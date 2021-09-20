«السكة الحديد»: حبس 6 أشهر وغرامة للممتنع عن دفع تذكرة الرصيف

أعلن المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة، أن تطبيق تذكرة الرصيف على المودعين للمسافرين، هدفها تخفيف الزحام على أرصفة المحطات، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه سيتم توقيع عقوبتين على أي مودع يدخل رصيف محطات السكة الحديد دون صرف تذكرة رصيف، حيث تصل العقوبات إلى حبس 6 أشهر وغرامة 20 جنيها، طبقا للمادة 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959.

البسطاويسي: 20 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة الرصيف

وقال البسطاويسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تذكرة الرصيف بدأ تطبيقها منذ 12 سبتمبر الجاري، وأن هدف تطبيقها تخفيف الزحام داخل محطات السكك الحديدية، مؤكدا على أن التذكرة تصرف للمودعين وليس المسافرين، منوها إلى أن مدة صلاحية تذكرة الرصيف ساعتين فقط من وقت صرفها، ولن يسمح لأي مودع دخول محطات السكك الحديدية دون صرف تذكرة الرصيف.

البسطاويسي: تذكرة الرصيف بدأ تطبيقها منذ 12 سبتمبر الجاري

وأوضح البسطاويسي، أن تذكرة الرصيف تطبق منذ 50 عاما، وأن الهيئة عملت على تحصيل 3 جنيهات ثمن التذكرة، على المودعين للمسافرين، حتى يتم تخفيف الزحام داخل محطات السكك الحديدية، ولضبط المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات بكل أنواعها.