الصحة توضح الأعراض الجانبية للقاح الروسي في مصر

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة باللقاح الروسي في مصر خاصة الأعراض الجانبية للقاح.

جميع اللقاحات المتوافرة.. آمنة وفعالة

أكدت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي لها أن جميع لقاحات كورونا المتوافرة آمنه وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر أو القلق، وناشدت الوزارة المواطنين بشأن سرعة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

الأعراض الجانبية للقاح الروسي في مصر

أشارت الوزارة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح الروسي في مصر، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار مكان التطعيم وحكة وتنميل في الكتف والعضلات وتكسير العظام، بالإضافة للصداع أو الشعور بالغثيان، مؤكدة أن هذه الأعراض سرعان ما تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلي طبيب، وفي غضون يومين فقط تختفي جميع الأعراض.

الإجراءات الاحترازية اللازمة بعد أخذ لقاح كورونا

وطالبت الوزارة المواطنين في حال أخذ اللقاح، باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، مشيرة إلى اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت تقارير وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر علي مستوي محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.