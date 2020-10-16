طبيب مصري بموسكو: شركة فاركو ستصنع اللقاح الروسي في مصر

قال الدكتور أحمد سعد أمين استشاري أمراض الباطنة العامة بموسكو، إن لقاح سبوتنك V، حصل على رخصة التصنيع في 12 أغسطس الماضي، وبالفعل بدأت مصانع الأدوية في إنتاجه، وكانت الرخصة متضمنة تجارب المرحلة الثالثة على عدد كبير من البشر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "تمت التجارب على 40 ألف متطوع، بعدما حصل اللقاح على الرخصة، وستنتهي هذه المرحلة بنهاية شهر أكتوبر على أن يتم التداول فعليًا في شهر نوفمبر المقبل".

وتابع: "اللقاح الروسي سيطرح للاكتفاء الذاتي، بعدها سيجرى تصديره في نهاية العام، وطبقًا للطاقة الاستيعابية، فإن روسيا لديها 160 مليون مواطن، وحصل بعض الاتفاقات بين روسيا ودول أخرى مثل الهند والمكسيك ومصر والإمارات والسعودية، على التصنيع على أراضيها".

وأردف: "كل دولة ستستطيع تصنيع اللقاح الروسي على أرضها، دون أن تلجأ إلى الاستيراد من روسيا وفي مصر ستصنع شركة فاركو اللقاح، وبدأت تجاربه في دولة الإمارات، ولا أستطيع الإعلان عن موعد بدء التصنيع في مصر، لكن هذا اللقاح سيطرح في شهر نوفمبر للشعب الروسي".