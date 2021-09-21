الصحة: انطلاق «معا نطمئن.. سجل الآن» في المنوفية والسويس اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بمحافظتي المنوفية والسويس اليوم، لتشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

الصحة: تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن لتلقي اللقاح بـ«معًا نطمئن.. سجل الآن» بـ15 محافظة خلال 6 أيام

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، إلى تسجيل 36 ألفا و355 مواطنًا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ15 محافظة التي انطلقت بها خلال الـ6 أيام الماضية، فضلا عن تقديم التوعية لأكثر من 38 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت مجاهد، إلى تخصيص 9 أتوبيسات رئيسية، وسيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، جرى تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة تابلت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشأن اللقاحات، مؤكدًا أنّ المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

الحملة تجوب الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً

وأوضح مساعد وزير الصحة، أنّ الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وجرى تجهيز 10 مراكز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأضاف مجاهد، أنّ الحملة انطلقت بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد) على مدار الـ 6 أيام الماضية، ومن المقرر أن تنتقل غدًا الأربعاء إلى محافظاتي (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا للحصول على اللقاح.

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الأربعاء الماضي، تدشين حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.