يبحث الكثيرون عن تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد 2021، لمتابعة مباريات منتخب مصر في مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، التي تمتلك القناة حقوق بثها الحصري في القنوات الفضائية، وكان آخرها مباراة أمس بين مصر والجابون، التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، والتي أدت إلى إقالة الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب والوطني وجهازه المعاون بالكامل.

كانت مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sports العام الماضي 2020، استطاعت خلال فترة قصيرة، أن تصبح واحدة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، نستعرض تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية الجديد 2021، لمتابعة مباريات مصر في تصفيات كأس العالم، وذلك في السطور التالية..

تردد قنوات أون تايم سبورت الجديدة 2021

ويمكن لمحبي ومتابعي الساحرة المستديرة «كرة القدم» متابعة المباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بشكل حصري عبر ضبط أجهزة التلفاز على الترددات التالية:

تردد قنوات أون تايم سبورت 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وبحسب تصريحات تلفزيونية سابقة، قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تركيز الشركة انصب خلال الفترة الماضية على الفوز بحقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، واتخذت الشركة اتجاة بعدم صدور أي تصريحات إعلامية، إلا بعد الحصول على الموافقة من ممثل الفيفا، وبناء عليه تم الإعلان، مؤكدًا على أن العاملين في قناة اون تايم سبورت يعملون على قدم وساق من أجل نقل مباريات بشكل يليق بمصر، وبالمصريين الذين يتابعون تلك المباريات بشكل مجاني بالكامل.